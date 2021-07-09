В Москве посоветовали американцам переключиться с «русской угрозы» на НЛО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала американцам совет — переключить внимание с «русской угрозы» на пришельцев и НЛО.

Речь идет о недавнем скандале с американским журналистом — ведущий Fox News Такер Карсон заявил в эфире своего шоу, что американское Агентство национальной безопасности заполучило письма, в которых он пытается договориться об интервью с президентом России Владимиром Путиным, и планирует их опубликовать. Журналист отметил, что держал интервью в тайне, так как боялся, что огласка отпугнет российские власти и встреча не состоится.

Комментируя случившееся, Захарова заявила, что это «очень странная история» — по ее словам, что американский медиапрофсоюз погряз в «пропагандистском болоте и сговоре с политическими элитами».

«Да и ладно бы, пусть развлекаются как хотят. История не стоила бы и внимания, если бы не тот факт, что к этому грязному американскому белью опять зачем-то подкинули тезис о «русской угрозе»... «Русское досье» стало в худших традициях маккартизма стабильным компонентом внутриполитической жизни США. Плохо у ребят с фантазией. Пора переключаться на пришельцев и НЛО», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

В 2016 году, когда Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, были опубликованы документы о предполагаемых связях Трампа с Россией. Позже экс-сотрудник MI-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе «досье». Сообщалось, что «русское досье Трампа» помогала составлять россиянка.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года — Москва якобы вмешивалась в американский избирательный процесс, но эти гипотезы подтвердить не удалось.