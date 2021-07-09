Полиция Гаити задержала 19 человек по делу об убийстве президента страны
Сотрудники правоохранительных органов Гаити задержали 17 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения по подозрению в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза. Об этом гаитянская полиция сообщила на своей странице в Facebook.
«Национальные силы правопорядка уже задержали 19 человек, из них 17 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения, подозреваемых в участии в убийстве президента Республики в ночь со вторника 6 июля на среду 7 июля 2021 года», — говорится в сообщении.
Правоохранительные органы разыскивают еще шестерых человек, которые сейчас в бегах.
Ранее сообщалось, что отставные колумбийские военные оказались причастны к убийству.
Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения.
Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.
Задержанные по подозрению в убийстве американцы гаитянского происхождения заявили, что организатором покушения является некий иностранец по прозвищу «Майк».