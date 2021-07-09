В Кремле назвали темы разговора Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил со своим американским коллегой Джо Байденом необходимость предметного и конструктивного сотрудничества стран в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров российский лидер подчеркнул, что с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер.

Кроме того, президенты затронули ситуацию в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты, они позитивно оценили координации усилий России и США по этой проблематике, в том числе в Совете Безопасности ООН.

Глава России также выразил американскому коллеге соболезнования в связи с обрушением жилого дома в городе Серфсайд, штат Флорида.

Ранее Белый дом сообщил, что Путин и Байден провели телефонный разговор. Сам американский лидер положительно оценил разговор с российским коллегой.