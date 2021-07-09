Байден и Меркель обсудят «Северный поток — 2» на встрече в Вашнгтоне

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне 15 июля обсудят российский газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Это, определенно, будет частью обсуждения», — сказала она.

По ее словам, Байден все еще считает газопровод «плохой сделкой».

Также она подчеркнула, что не будет прогнозировать, каким окажется исход предстоящей встречи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции во время визита в Вильнюс заявил, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоится 12 июля, намерен обсудить вопросы проекта «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.