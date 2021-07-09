В Белоруссии вступил в силу указ о конфискации валюты

Указ президента Белоруссии Александра Лукашенко от 20 апреля, позволяющий Нацбанку в случае угрозы экономической безопасности начать конфискацию валюты и вводить валютные ограничения, вступил в силу. Об этом сообщается на сайте президента.

С 9 июля регулятор имеет право полностью запрещать покупку валюты и устанавливать предел по количеству и срокам обменных операций. Конфискация будет представлять собой принудительный обмен валюты на белорусские рубли по официальному курсу.

Также Нацбанк имеет право требовать обязательную продажу валюты и ограничивать открытие и ведение счетов в иностранных банках резидентов республики.

Ранее США поддержали экономические санкции ЕС против Белоруссии.

24 июня Европейский союз официально объявил о введении секторальных экономических санкций против Белоруссии. Введение рестрикций связано с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета компании Ryanair 23 мая, а также задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

В частности, ЕС вводит запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения, а также ограничивает торговлю со страной нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями.