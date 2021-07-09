В МИД РФ указали на рост уровня расизма, антисемитизма и исламофобии в США

В российском министерстве иностранных дел указали на то, что в США продолжает расти уровень расизма, антисемитизма, исламофобии и других проявлений дискриминации.

«В ряде стран по обе стороны Атлантики фиксируется устойчивый рост числа ксенофобских и расистских проявлений, выплесков агрессивного национализма, шовинизма, других форм расовой и религиозной нетерпимости», — говорится в заявлении.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что власти бездействуют и оправдывают это «лицемерными ссылками на якобы абсолютный характер права на свободу выражения мнения, собраний и ассоциаций», что часто используется для уничтожения политических соперников. Подчеркивается, что многие эксперты говорят о структурном расизме и нетерпимости в отдельных государствах.

В МИД России отметили, что «коллективный Запад» стремится изменить итоги Второй мировой войны, «цинично обеляя военных преступников и их пособников», что ведет к фальсификации истории.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер разрабатывал план Второй мировой войны совместно с главой СССР Иосифом Сталиным.