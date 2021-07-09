Американист объяснил, зачем США вмешиваться в молдавские выборы

Попытка США вмешаться в выборы в Молдавии является элементом стратегии сдерживания России, объяснил «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Таким образом эксперт прокомментировал слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая ранее сообщила о том, что Россия отмечает беспрецедентное вмешательство Вашингтона и Брюсселя в предстоящие выборы в Молдавии.

«Будет предприниматься попытка усиления давления на Россию: Байден не скрывает, что его стратегия заключается в форсировании политики сдерживания России. Молдавия здесь лишь выступает одним из элементов этой стратегии, США сейчас пытаются сконцентрировать все ресурсы против России и Китая», — заявил Блохин.

По словам специалиста, стратегия американской стороны заключается в давлении на режимы соседствующих с Россией стран.

«По периметру нашей границы США будут усиливать давление, будут пытаться сменить режимы с дружественных на враждебные. Будут пытаться испытывать нас на прочность, от Балтики до Черного моря, на международной арене, где представлены наши интересы», — считает эксперт.

Ранее Захарова рассказала о том, что российский МИД отмечаает вмешательство США и ЕС в грядущие выборы в Молдавии.

«Министерство иностранных дел России неоднократно обращало внимание на недопустимость ангажированных заявлений и комментариев с выпадами в адрес политических оппонентов. К сожалению, наши призывы не были услышаны», — сказала она.