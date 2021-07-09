Талибы* рассказали о своих целях в Афганистане

Талибы (организация запрещена в России) не стремятся установить господство над всем Афганистаном, их цель — «свободная исламская государственная система». Об этом заявил официальный представитель политического офиса движения «Талибан» Мухаммад Наим, сообщает РИА «Новости».

«Господство над регионами и провинциями (Афганистана) не было и не является нашей целью. Если бы нашей целью была власть и господство в каких-то сферах, мы бы достигли ее в 2001 году», — сказал он.

По его словам, помимо создания исламской государственной системы, у талибов есть несколько целей: «освободить страну и нацию», жизнь людей в рамках национальных ценностей и интересов, «успокоить народ».

Ранее талибы заявили, что захватили главный пограничный переход на границе Афганистана и Ирана. В то же время представитель политофиса Сухейль Шахин заверил, что соседям не стоит беспокоиться, потому что движение обеспечит полную безопасность на границах.