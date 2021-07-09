Талибы* сообщили, что захватили главный пограничный переход на границе с Ираном

Талибы (организация запрещена в России) заявили, что захватили главный пограничный переход на границе Афганистана и Ирана. Об этом сообщило издание Times of India со ссылкой на представителя движения «Талибан».

«Пост Ислам-Кала теперь находится под нашим полным контролем. Мы планируем восстановить его работу сегодня», — сказал представитель талибов.

В комментарии РИА «Новости» представитель политофиса Сухейль Шахин заявил, что соседям не стоит беспокоиться, потому что движение обеспечит полную безопасность на границах. Он также обратился к другим странам и попросил их не вмешиваться во внутренние дела Афганистана.

Ранее представители радикального афганского движения «Талибан» на переговорах в Москве заверили российских дипломатов, что их группировка не намерена нарушать границы стран Центральной Азии.

«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России по решению Верховного суда от 14 февраля 2003 года. Решение было принято на основании материалов ФСБ по представлению Генпрокуратуры. При этом с 2018 года представители этого движения несколько раз принимали участие в переговорах в Москве по урегулированию конфликта в Афганистане.