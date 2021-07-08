Журналист Fox News обвинил АНБ в просмотре его писем об интервью с Путиным

Ведущий Fox News Такер Карсон заявил в эфире своего шоу, что американское Агентство национальной безопасности заполучило письма, в которых он пытается договориться об интервью с президентом России Владимиром Путиным, и планирует их опубликовать.

«В конце весны я связался с парой людей, которые, как я думал, могут помочь нам получить интервью с президентом России Владимиром Путиным. Я никому не говорил, что делаю это, кроме моего исполнительного продюсера Джастина Уэллса. <…> Но администрация [президента США Джо] Байдена все узнала, прочитав мои электронные письма. Я узнал об этом от информатора из АНБ, который планирует раскрыть содержание этих электронных писем в средствах массовой информации», — рассказал Такер.

Журналист отметил, что держал интервью в тайне, так как боялся, что огласка отпугнет российские власти и встреча не состоится. Сейчас, по словам Такера, АНБ попытается изобразить его нелояльным американцем.

В заключение ведущий предположил, что операцию курировала директор АНБ Аврил Хейнс. Такер также потребовал от нее назвать имена виновных, если она не имеет отношения к инциденту.

«Она обязательно будет знать, кто это просил, а кто одобрил. Это ее работа — знать. Она должна выпустить эту информацию немедленно, сегодня вечером», — резюмировал журналист.

Ранее СМИ сообщили, что АНБ подслушивало германских политиков в Дании.