Новый раунд переговоров по Сирии в Казахстане предварительно запланирован на осень

Следующая встреча по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане может пройти в октябре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

«До конца года планируется, это может быть и октябрь. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации», — сказал он.

16-й раунд межсирийских переговоров в астанинском формате проходит 7-8 июля в Нур-Султане. На встрече затрагиваются темы, связанные с ситуацией в Сирии, в том числе гуманитарная, экономическая, медицинская помощь жителям страны.

Ранее специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва рассчитывает на то, что коллективный Запад скорректирует свою позицию по сирийскому государству.