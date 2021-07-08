Лавров рассказал, как Киев «вертит» своими западными кураторами

Киев «вертит» своими кураторами в Европе как хочет и не выполняет Минские соглашения, отказываясь от диалога с Донбассом. Соответствующее заявление в ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА «Новости».

По его словам, сейчас Запад пытается «перевернуть с ног на голову гносеологию украинского конфликта».

«К сожалению, эти устремления оправдать своих подопечных, как это происходит в данном случае с Киевом, который вертит своими западными кураторами как хочет, в Европе по крайней мере, а американцев слушается, вот эти устремления — они с нами будут надолго», — сказал Лавров.

Для примера дипломат привел попытки Киева подменить минские договоренности и их суть некими новыми шагами, «которые почему-то должна делать Россия». Лавров заявил, что это «переписывание даже уже не истории, а международного права», объяснив это тем, что Минские соглашения были одобрены Совбезом ООН и таким образом обрели силу международного правового документа.

В 2015 году Россия, Украина, Германия и Франция подписали Минские соглашения. Достижение этих договоренностей позволило остановить ожесточенные боевые действия в Донбассе, хотя окончательный режим прекращения огня не установлен до сих пор. Кроме того, самая главная часть соглашения — политическая — также остается не выполненной. На Украине регулярно звучат недвусмысленные намеки на то, что выполнить Минские соглашения невозможно. В России же считают, что альтернативы этим договоренностям нет.