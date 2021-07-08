Экс-президент ЮАР Зума согласился сесть в тюрьму

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, который ранее заявил об отказе садиться в тюрьму, решил сдаться правоохранительным органам и отбыть наказание, сообщил фонд экс-президента в Twitter.

«Доводим до вашего сведения, что [бывший] президент Зума решил последовать заключению под стражу. Он направляется, чтобы сдаться исправительному учреждению в провинции Квазулу-Натал», — говорится в сообщении.

Ранее Конституционный суд ЮАР приговорил политика к 15 месяцам тюремного заключения за неуважение к суду. Через некоторое время после оглашения приговора толпы людей образовали «живой щит» возле особняка бывшего президента.

Это не первое уголовное дело Зумы — ранее против него были организованы процессы по коррупционным преступлениям. В свою очередь, экс-президент заявил, что не сдастся полиции.

Ни один президент ЮАР прежде не находился в тюремном заключении.