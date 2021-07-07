В Киеве признали добровольный отказ от Крыма

Бывший первый замглавы МИД Украины, экс-посол страны в США Александр Чалый в эфире телеканала «Наш» назвал причины, из-за которых Киев фактически сам отказался от Севастополя.

Как указал дипломат, Украина была «последним яблоком раздора» в холодной войне. Он отметил, что США и СССР были «не готовы признать определенный статус безопасности» республики.

«Была попытка в Будапештском меморандуме, но тут мы виноваты, мы сами отошли от этой определенной коллективной договоренности относительно статуса Украины», — вспомнил Чалый.

Он также рассказал, что Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота России на территории Украины стало другим документом, который потерял силу по инициативе Киева.

«Мы забыли, что этот договор имел статью, в которой обе стороны соглашались, что они не будут принимать участие в оборонных или других союзах, которые направлены друг против друга», — пояснил Чалый.

Он утверждает, что на Украине предполагали, что данный договор ограничивал возможности страны в плане ее включения в НАТО.

Кроме того, бывший посол выразил сожаление, что Киев отказался от такого соглашения. Он отметил, что это был единственный документ, в котором Севастополь признавался частью украинской территории, так как при передаче Крыма Украине Севастополь имел отдельный административный статус.

Чалый также заявил, что в настоящее время у Украины отсутствуют союзники.

«Мы очень часто девальвируем это слово. Союзник — это тот, который готов вместе с тобой умирать, давать реальную военную помощь в случае агрессии», — сказал Чалый.

Он добавил, что Украине придется рассчитывать только на дипломатическую и финансовую поддержку, если между страной и Россией возникнет военный конфликт.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.