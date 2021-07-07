Эстония выслала российского дипломата в качестве ответной меры
МИД Эстонии объявил об ответных мерах на высылку консула республики из России. Об этом порталу Err сообщила руководитель отдела по связям с общественностью внешнеполитического ведомства Аари Леммик.
По ее словам, Таллин вышлет российского дипломата в качестве ответной меры на объявление персоной нон-грата эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте.
Представитель министерства отметила, что, как правило, в практике международных отношений на высылку дипломата дается симметричный ответ.
Другие детали высылки она сообщать не стала.
Ранее стало известно, что задержанный в Петербурге Лятте должен покинуть Россию в течение двух дней.
6 июля Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала Лятте с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера. Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик назвала произошедшее провокацией.
Подробности инцидента — в материале «Газеты.Ru».