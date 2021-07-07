Гаити призывает Совбез ООН расследовать убийство президента

Премьер-министр Гаити Клод Жозеф призывает международное сообщество к расследованию убийства президента республики Жовенеля Моиза, сообщает Reuters.

В частности, премьер страны просит ООН созвать Совет безопасности для обсуждения ситуации.

Президент Гаити был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию.

Как сообщил премьер-министр республики Клод Жозеф, нападение совершила группа неустановленных лиц, некоторые из них говорили на испанском. При этом официальными языками в Гаити являются французский и гаитянский креол.

Первая леди страны также была ранена. Впоследствии появились сообщения о ее смерти, однако посольство Гаити в Доминиканской республике опровергло эту информацию.

После произошедшего в Гаити ввели военное положение. Свои соболезнования народу Гаити выразило министерство иностранных дел России. Президент СЩА Джо Байден заявил о готовности оказать республике помощь.