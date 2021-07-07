В МИД Эстонии допускают ответные шаги на высылку своего консула из России

Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик допустила ответные шаги на высылку консула республики из России, сообщает «Лента.ру».

Она подтвердила, что в курсе принятого решения о высылке эстонского консула, а также пояснила, что подобные действия, как правило, бывают двусторонними.

При этом Леммик не стала утверждать, что российский консул будет выслан из Эстонии.

Ранее сообщалось, что задержанный в Санкт-Петербурге консул Эстонии Март Лятте объявлен персоной нон грата и должен покинуть Россию в течение двух дней.

6 июля Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала Лятте с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера. Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик назвала произошедшее провокацией.

Подробности инцидента — в материале «Газеты.Ru».