МИД России выразил соболезнования из-за убийства президента Гаити

МИД России принесло соболезнования в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза и его жены Мартины, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте министерства.

Она указала, что российские дипломаты, «с глубоким прискорбием» восприняли известие о трагических событиях, в результате которых были убиты глава Гаити и его супруга. В МИД видят в случившемся «следствие длящегося уже продолжительное время внутреннего конфликта, всплесков насилия, разгула преступности» в данной стране, указала Захарова.

«Выражаем искренние соболезнования народу и Правительству Гаити, родным и близким Ж.Моиза. Рассчитываем, что гаитянский народ сможет преодолеть этот сложный период в истории страны путем инклюзивного политического диалога в рамках внутреннего и международного правового поля», — заявила Захарова.

Она также отметила, что путь к нормализации ситуации в Гаити лежит через формирование широкого внутриполитического консенсуса при строгом соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права.

«Важно, чтобы все решения вырабатывались и принимались исключительно мирным политическим путем самими гаитянцами с опорой на международную поддержку, без деструктивного вмешательства извне, с целью выхода на приемлемые для сторон развязки», — добавила Захарова.

Ранее стало известно, что ночью 7 июля Моиз был застрелен неизвестными, прокравшимися в его частную резиденцию. Информацию о смертельном ранении президента подтвердил исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф.

Он подчеркнул, что власти осуждают это «варварское и бесчеловечное преступление» и заверил, что ситуация в стране находится под контролем национальной полиции и вооруженных сил.

Как сообщал телеканал Telesur, в результате нападения первая леди страны умерла от полученных ранений.

Личности нападавших пока не установлены, но в заявлении властей сообщается, что преступники говорили на испанском языке. Официальными языками Гаити являются французский и гаитянский креол.