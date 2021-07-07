В Госдуме предложили повысить минимальный возраст депутатов

В Госдуме предложили увеличить минимальный возраст депутатов с 21 года до 30 лет, таким образом человек получит достаточный для работы жизненный и профессиональный опыт, об этом в интервью с «Газетой.Ru» заявил депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков.

Таким образом он прокомментировал предложение об ограничении полномочий депутатов и сенаторов двумя сроками.

Он отметил, что ограничивать деятельность депутатов необходимо не по срокам, а по возрасту, так как работоспособность зависит от вовлеченности и наличия опыта.

«Единственное, я бы ограничил возраст вступления в парламент, потому что в 21 год – это несерьезно. Человек должен иметь, как минимум, образование, если не высшее, то хотя бы опыт работы не менее 5-10 лет, а в идеале, конечно, высшее образование и опыт работы, должен быть житейский опыт… Поэтому я считаю, что в Государственную думу надо было бы, на мой взгляд, ограничить минимальный возраст. Депутат должен иметь возраст не менее 30 лет, я считаю, по образу и подобию судейских и прокурорских работников», — сказал он.

По мнению Лысакова, новые возрастные ограничения необходимы для того, чтобы депутаты могли продуктивно работать на ответственных участках.

«Пропустить через себя проблемы, которые беспокоят твоих избирателей, невозможно, если человеку 21 год. Для меня это вообще, честно говоря, странно наблюдать. Понятно, что молодым везде дорога, но есть ответственные участки работы, которыми должны заниматься люди зрелые, которые имеют хотя бы минимум жизненного и профессионального опыта, и образование, конечно», — подчеркнул он.

Ранее Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить полномочия федеральных законодателей двумя сроками, так как, по его мнению, отсутствие ограничений является препятствием для развития законодательной власти.