МИД: страны ШОС примут заявление по ситуации в Афганистане 14 июля

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Здание министерства иностранных дел Российской Федерации Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России сообщает, что по итогам переговоров в Душанбе 13–14 июля главы МИД государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) примут совместное заявление по ситуации в Афганистане, передает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по делам ШОС, посла по особым поручениям МИД Бахтиера Хакимова.

«Понятно, что с учетом нынешней ситуации в Афганистане в первую очередь предстоит рассмотреть, как развиваются события в этой стране. Дискуссия будет как в формате Совета министров иностранных дел ШОС, так и намечена отдельная встреча министров иностранных дел государств — членов ШОС и Афганистана в формате контактной группы ШОС — Афганистан», — рассказал Хакимов.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил о мобилизации 20 тысяч военнослужащих для укрепления границы с Афганистаном.

7 июля талибы (организация запрещена в России)* захватили столицу одной из провинций Афганистана, город Калайи-Нау. В городе и других частях провинции Бадгис идут бои, боевики «Талибана» захватили государственную тюрьму и освободили более 200 заключенных.

Бои за город Калайи-Нау начались на фоне переговоров между правительством Афганистана и талибами, которые проходят в столице Ирана Тегеране.

Главы радикального исламистского движения Талибан планируют в течение месяца заключить мирное соглашение с официальным афганским правительством несмотря на то, что радикалы намереваются занять территории, которые покинули иностранные военные, в том числе из США.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» подписали соглашение о перемирии впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.