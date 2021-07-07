Трамп во время визита в Европу заявлял, что Гитлер сделал много хорошего

В 2018 году на тот момент действующий президент США Дональд Трамп в личном разговоре с главой аппарата Белого дома Джоном Келли настаивал на том, что «Гитлер сделал много хорошего», сообщает The Guardian.

Трамп сказал эти слова, когда участвовал в памятных мероприятиях, посвященных 100-летию с окончания Первой мировой войны, Келли был «ошеломлен» услышанным. Воспоминания главы аппарата президента США приводит в своей книге репортер Wall Street Journal Майкл Бендер.

Кроме того, во время того визита Трамп отказался посещать американское кладбище и, как сообщали СМИ, назвал похороненных там солдат «неудачниками»

Келли рассказывает, что в ответ сказал президенту, что он неправ, но Трампа это не остановило. Президент заговорил о восстановлении немецкой экономики под управлением Гитлера. Тогда Келли отметил, что «немецкому народу было бы лучше остаться бедными, чем подвергнуться нацистскому геноциду».

Бендер брал у Трампа интервью, после передачи власти Джо Байдену. 45-й президент США заявил, что не помнит, чтобы он комплиментарно высказывался о Гитлере.

Ранее американские историки назвали Трампа одним из худших президентов США.