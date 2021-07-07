В Кремле прокомментировали сообщения о «российской кибератаке» на республиканцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что хакеры, якобы связанные с российскими властями, взломали национальный комитет Республиканской партии в США.

«Мы не обладаем детальной информацией. Что бы там ни было, это никоим образом не имеет отношения к российским властям», — сказал он.

По словам Пескова, подобные публикации и обвинения появляются каждый день, большинство из них — ложь.

Он также напомнил, что после встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве между Москвой и Вашингтоном был запущен механизм консультаций по кибербезопасности.

До этого в МИД назвали небылицами сообщения о причастности РФ к кибератаке на республиканцев.

Ранее Bloomberg писал, что хакеры, якобы связанные с российскими властями, взломали серверы национального комитета Республиканской партии США. Позже национальный комитет Республиканской партии Соединенных Штатов (RNC) опроверг информацию о кибервзломе.