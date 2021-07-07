В МИД назвали небылицами сообщения о причастности РФ к кибератаке на республиканцев

Сообщения о том, что хакеры, якобы связанные с российскими властями, взломали национальный комитет Республиканской партии США — небылицы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, многие в Вашингтоне не желают хоть какой-то нормализации отношений с Москвой.

«Поэтому придумываются разного рода небылицы, разного рода истории рассказываются, которые не имеют под собой не то что никаких оснований, а даже никаких поводов для появления таких историй просто не существует. Тем не менее все это продолжается», — сказал он.

Ранее Bloomberg писал, что хакеры, якобы связанные с российскими властями, взломали серверы национального комитета Республиканской партии США. Позже национальный комитет Республиканской партии Соединенных Штатов (RNC) опроверг информацию о кибервзломе.