В России предложили ограничить полномочия депутатов и сенаторов двумя сроками

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить полномочия федеральных законодателей двумя сроками. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.

По словам политолога, согласно последним поправкам к Конституции России, одно и то же лицо не может избираться президентом более двух раз.

В законе о государственной гражданской службе написано, что ротация является условием для повышения эффективности гражданской службы и противодействия коррупции, добавил он.

Однако при этом депутатами Государственной думы и сенаторами Совета Федерации одни и те же лица могут избираться на неопределенное количество сроков и работать в федеральном парламенте десятилетиями, подчеркнул Орлов.

По мнению директора Института исследования проблем современной политики, это является препятствием для динамичного развития законодательной ветви власти, появлению в парламенте новых политиков, новых идей, а также развития политических партий.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ограничить двумя сроками полномочия депутатов Государственной думы и сенаторов Совета Федерации, представляющих региональные органы исполнительной и законодательной власти, за исключением сенаторов, назначаемых президентом России, и экс-президентов страны, имеющих право на пожизненное исполнение полномочий сенатора», — говорится в сообщении.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что предстоящие выборы будут «невероятно сложными».

Выборы в Госдуму пройдут 17 — 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.