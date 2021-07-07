В посольстве РФ рассказали, к чему приведет обсуждение с США проблем в киберсфере

Голословные обвинения во взломе «российскими правительственными хакерами» систем Национального комитета Республиканской партии мешают работе России и Соединенных Штатов в сфере кибербезопасности. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

«Обратили внимание на публикацию Bloomberg от 6 июля о якобы взломе «российскими правительственными хакерами» компьютерных систем Национального комитета Республиканской партии. Решительно отвергаем подобные измышления», — уточнили в диппредставительстве.

Как считают в посольстве, благодаря профессиональному обсуждению всех вопросов, касающихся киберсферы, совместными усилиями получится повысить защищенность информационной инфраструктуры Российской Федерации и США.

Ранее стало известно, что «российские хакеры» взломали национальный комитет республиканцев. Представители республиканского национального комитета заявили, что уже проинформировали ФБР и Министерство внутренней безопасности.

Позднее появилась информация, что хакеры не получили доступа к данным Национального комитета Республиканской партии.