Киев ввел санкции против 100 украинцев

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел рестрикции в отношении 100 граждан, находящихся в санкционном списке Министерства финансов Соединенных Штатов. Об этом сообщил «24 каналу» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«На сегодняшний день у нас установлено, что из 130 человек, на которых распространяются санкции Минфина, 127 живы-здоровы, три человека, к сожалению, умерли. Что касается этих 127 лиц, то в отношении 100 СНБО ввел санкции, они уже введены», — уточнил Данилов.

По его словам, в отношении других украинцев скоро будет получена дополнительная информация.

Как пояснил Данилов, касательно санкции в отношении данных лиц СНБО взаимодействовал с американскими партнерами. Также он добавил, что ведомства Украины работают в этом направлении.

Секретарь Совбеза напомнил, что еще четыре человека находятся под санкциями Государственного департамента.

Ранее Киев ввел санкции против украинского и российского бизнесменов. В «черный список» попал российский предприниматель Павел Фукс. В Киеве его считают «причастным к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине».