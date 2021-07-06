«Евротройка» выразила обеспокоенность решением Ирана обогащать уран

Великобритания, Германия и Франция заявили, что серьезно обеспокоены решением Ирана производить обогащенный металлический уран. Соответствующее заявление опубликовано на сайте немецкого правительства.

«Мы, министры иностранных дел Франции, Германии и Соединенного Королевства, серьезно обеспокоены последним отчетом Международного агентства по атомной энергии, подтверждающего, что Иран предпринял шаги для производства обогащенного металлического урана», — говорится в заявлении.

«Евротройка» назвала это серьезным нарушением взятых Тегераном обязательств в рамках иранской ядерной сделки. Подчеркивается, что решение Ирана является шагом к разработке ядерного оружия, поскольку у страны нет гражданской необходимости в производстве металлического урана или научно-технических разработках в этой сфере.

Ранее с аналогичным заявлением выступили США.