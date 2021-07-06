В США выразили обеспокоенность решением Ирана обогащать уран до 20%

США обеспокоены решением Ирана обогащать уран до 20%. Об этом заявил представитель госдепартамента Нед Прайс, сообщает РИА «Новости».

«Нас беспокоит, что Иран решил продолжить эскалацию невыполнения обязательств по СВПД, особенно с экспериментами, которые имеют ценность для исследований в области ядерного оружия», — сказал Прайс.

По его словам, это стало «еще одним неприятным шагом со стороны Ирана». В Вашингтоне призвали Тегеран прекратить «вызывающее поведение» и вернуться к переговорам.

«Окно для дипломатии остается открытым», — добавил американский дипломат.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что восстановление иранской ядерной сделки и соответствующее снятие санкций с Тегерана ожидается в ближайшее время.