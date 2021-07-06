Байден не считает «вялыми» контакты РФ и США после саммита в Женеве

Президент США Джо Байден не считает, что диалог Вашингтона и Москвы после саммита в Женеве развивается вяло. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает РИА «Новости».

«Не думаю, что он охарактеризовал бы это подобным образом. Встреча с российским президентом (Владимиром Путиным) состоялась всего пару недель назад», — ответила Псаки на вопрос журналиста, не кажется ли Белому дому, что контакты с Москвой после встречи двух лидеров развиваются недостаточно активно.

Официальный представитель Белого дома также напомнила, что российские и американские эксперты уже работают по вопросам кибербезопасности.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что между Россией и США открылось окно для нормализации отношений после саммита в Женеве.

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.