Госдеп США ищет советника по вопросам реформы правоохранительной системы на Украине

Госдепартамент США объявил о поиске специалиста на должность старшего советника по вопросам реформы правоохранительной системы на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что новому работнику придется помогать украинским властям разрабатывать и внедрять новые инициативы в правоохранительной сфере и секторе уголовного правосудия.

Специалист также должен будет тесно сотрудничать с представителями Министерства внутренних дел Украины и развивать конструктивные отношения с коллегами в украинском правительстве.

Кроме того, советнику нужно будет изучить неотложные потребности республики относительно преобразования правоохранительной системы и проанализировать текущие усилия киевских властей, гражданского общества и международных доноров, предпринимаемые в этом направлении.

Ранее аналитики исследовательской службы конгресса США заявили о наличии проблем в реализации военной реформы на Украине.