Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива раскритиковал попытки героизации пособников нацистов на Украине, назвав подобные действия частью «гибридной войны со стороны Запада» с целью уничтожения славянских народов. Об этом он написал в своем Telegram-аккаунте.

Накануне группа депутатов Верховной рады предложила на государственном уровне отметить восьмидесятилетие создания «Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России), и обратилась к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить звание героя Украины националисту Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть такое звание Степану Бандере и Роману Шухевичу.

«Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины», — написал он.

Также депутат отметил, что аналогичную задачу выполнял экс-президент Украины Петр Порошенко, а на сегодняшний день в том же направлении работает действующий президент Владимир Зеленский.

По словам Кивы, силы, которые пришли к власти в Киеве после переворота в 2014 году являются марионеточными.

«Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада – расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга для журналистов прокомментировал слова телеведущего Владимира Соловьева относительно того, что на Украине к власти пришли «бандеровцы».