Украинский государственный телеканал показал карту с российским Крымом

Украинский государственный телеканал «Дом» показал в качестве заставки к одной из программ карту с Крымом в составе России.

Изображение появилось одном из выпусков проекта «Русский дневник», на заставке которого изображена карта России. Позже на телеканале заявили о том, что выпуск с данным изображением был изъят из эфира. Отмечается, что на данный момент служба внутренней безопасности телеканала выясняет источник происхождения заставки.

Также «Дом» обратился за помощью в службу безопасности Украины (СБУ).

«Со своей стороны коллектив телеканала приносит извинения за это недоразумение», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что присоединение Крыма к России было ошибкой.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает и считает Россию «страной-агрессором».