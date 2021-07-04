Список «Новых людей» на выборах в Госдуму возглавили лидер партии и экс-мэр Якутска

Федеральную часть списка от «Новых людей» на выборы в Государственную думу восьмого созыва возглавили председатель этой партии Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, передает РИА «Новости».

«У нас с вами стоит простая задача, выдвинуть список, и общий список, и одномандатников на выборы в Госдуму в этом сентябре. Давайте первую нашу часть съезда проведем очень слаженно, спокойно», — заявил Нечаев на предвыборном съезде партии.

Ранее в «Новых людях» рассказали о стратегии на выборах в Госдуму.

Данную партию основали в марте 2020 года. В том же году она прошла в несколько региональных парламентов по спискам. У «Новых людей» есть льгота на участие в думских выборах. Она дает партии право не собирать подписи для участия в них.

Выборы в Госдуму пройдут 17 — 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Подробнее о сентябрьских выборах — в материале «Газеты.Ru».