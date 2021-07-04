Песков рассказал, чем российский президент отличается от американского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем отличается российский глава государства от американского.

По его словам, когда президент России Владимир Путин что-то говорит, он это и имеет в виду, президент США Джо Байден в данном случае «имеет определенное обременение» в виде других ветвей власти и в виде мнения политического истеблишмента, который не допускает конструктивных отношений с Москвой.

«Президент США, к сожалению, не может сказать: нам нужно выстраивать добрые отношения с Российской Федерацией. И максимум, что мы слышим – то, что мы будем говорить с русскими там, где посчитаем необходимым, а главное – мы их накажем, если что», — заявил Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что в Соединенных Штатах невозможно говорить о хороших отношениях с Россией.

Ранее Песков говорил, что в Кремле не ждут, что Вашингтон откажется от недружественного отношения к Москве.