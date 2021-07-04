В Кремле обвинили Украину в попытке размыть важность минских договоренностей

Украина пытается размыть важность минских договоренностей и представить Россию участницей внутриукраинского конфликта, что неприемлемо. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главная проблема — это то, что Украина не хочет выполнять Минские договоренности <…> последовательно пытается размывать важность Минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые, эти Минские договоренности», — сказал Песков.

Он также назвал напомнил, что Украина до сих пор пытается представить Россию участницей конфликта в Донбассе, что «не соответствует действительности».

Москва неоднократно заявляла, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским и Россия не является его стороной.

Ранее депутат украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной возможен в случае провокации Киева в Донбассе с последующей военной операцией.