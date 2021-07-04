Трамп поздравил американцев с Днем Независимости и обвинил Байдена в слабости

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил американских граждан с Днем Независимости США и обвинил действующего президента Джо Байдена и других руководителей страны в слабости перед Россией, Китаем и Ираном, сообщает Fox News.

«Наши лидеры в слабости склоняются перед Россией, Ираном и коммунистическим Китаем», — заявил Трамп, выступая на митинге в Флориде.

Он призвал американских граждан голосовать за республиканцев на будущих выборах в Конгресс, утверждая, что представители Республиканской партии смогут лучше представлять интересы Соединенных Штатов на международной арене.

Он также раскритиковал американских военных, которые недавно сделали несколько громких политических заявлений.

«Им следует сосредоточиться на России, Китае и других вещах», — считает Трамп.

Ранее команда Трампа без объявления запустила новую соцсеть.