В список коренных народов Украины не вошел еще один народ

Проживающие на территории Украины гагаузы, не обладающие собственным государством, не попали в список коренных народов страны, пишет «Страна».

«Но гагаузы, это тоже коренной народ. Мы живем здесь уже более двухсот пятидесяти лет. И полностью подпадаем под определение коренного народа Украины, не имея своего государственного образования где-либо в мире», — заявил в беседе с изданием глава Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло.

Он также посетовал на то, что властям Украины предлагались поправки, в которых учитывается гагаузский народ, но, как рассказал Димчогло, «закон принимали очень быстро».

Гагаузы — тюркоязычный народ, проживающий преимущественно в Бессарабии (юг Молдавии и Одесская область Украины). Общая численность современных гагаузов составляет около 250 тыс. человек.

Ранее Верховная рада приняла скандальный закон о коренных народах Украины. Русские в нем не значатся, только крымские татары, крымчаки и караимы. Коренные народы защищаются от лишения признаков этнической принадлежности, культурных ценностей и принудительной ассимиляции. Украинские власти утверждают, что у русских есть свое государство, в том числе поэтому им ничего якобы не грозит.