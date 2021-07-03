Прилепин рассказал о своем желании «заставить все памятниками Сталину»

Захар Прилепин заявил, что обставил бы памятниками Сталину просто все вокруг, если бы не позиция властей. Об этом политик сказал в интервью «Газете.Ru».

«Меня на самом деле гораздо больше огорчает антисоветизм действующей администрации России [чем позиция либералов]. Например, что на уровне администрации Москвы было принято решение не восстанавливать памятник Дзержинскому. Меня на самом деле гораздо больше огорчает антисоветизм действующей администрации России. Например, что на уровне администрации Москвы было принято решение не восстанавливать памятник Дзержинскому», — сказал он.

При этом политик отметил, что его «увековечивание памяти Сталина волнует не меньше увековечивания памяти Ленина».

«Просто памятники Ленину сохранились, а памятники Сталину посносили. Для меня важна любая история, связанная с закреплением результатов истории советской власти. Сталин, Дзержинский, советская литература, Фрунзе, советские маршалы, космонавты — это все единая концепция», — пояснил он.

Также Захар Прилепин назвал оксюмороном независимость Украины, Белоруссии и Армении.

Полный текст интервью Прилепина о его контактах с Кремлем, отношении к либералам и желании застроить всю Россию памятниками Сталину читайте на «Газете.Ru».