Прилепин рассказал о конкуренции с Мироновым в партии

Между сопредседателями партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Захаром Прилепиным и Сергеем Мироновым идет внутрипартийная конкуренция. Об этом сам Прилепин рассказал в интервью «Газете.Ru».

«В партии есть концепция трех колонн, идущих в Государственную думу. Я не скрываю, что у нас есть совершенно спокойная, органичная, добрососедская конкуренция. Есть моя часть команды, есть часть команды Миронова, Геннадий Юрьевич [Семигин] сам за себя ответит. Все мы идем в Государственную думу», — описал Прилепин отношения в СРЗП.

По словам одного из лидеров справедлироссов, перечисленные команды специально решили разделиться по разным регионам России. При этом он отметил, что сложившаяся практика не означает никакого конфликта внутри партии.

Также Захар Прилепин сравнил отношения Сергея Миронова и лидера КПРФ Геннадия Зюганова с взаимодействием актеров Сильвестра Сталонне и Арнольда Шварцнеггера.

Полный текст интервью Прилепина о его контактах с Кремлем, отношении к либералам и желании застроить всю Россию памятниками Сталину читайте на «Газете.Ru».