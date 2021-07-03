Блинкен поздравил белорусов с годовщиной освобождения Минска лозунгом оппозиции

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен использовал популярный у белорусской оппозиции лозунг «Жыве Беларусь!» в поздравлении по случаю годовщины освобождения Минска от нацистской оккупации.

«Сегодня исполняется 77 лет со дня окончания жестокой оккупации Минска нацистской Германией <...> Народу Белоруссии: Соединенные Штаты поддерживают ваше стремление к достоинству, свободе и демократии. Жыве Беларусь!» – написал глава Госдепа на своей странице в Twitter.

При этом лозунг он «перевел» с помощью транслитерации – «Zhyvye Belarus!»

3 июля в Белоруссии отмечается День независимости, приуроченный к дате освобождения Минска от немецкой оккупации в годы Второй мировой войны. Ранее президент России Владимир Путин направил направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко.