Жириновский прокомментировал сообщения о ссоре со своим сыном Игорем Лебедевым

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не ругался со своим сыном, вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым, который неожиданно покинул партию и отказался участвовать в выборах-2021. Об этом политик рассказал в комментарии radiokp.ru.

По его словам, уход Лебедева связан с тем, что он решил «заняться другим делом» из-за того, что «устал от работы в парламенте». Жириновский также не подтвердил, что у Лебедева произошел конфликт с Михаилом Дегтяревым и Василием Власовым.

«Дегтярев — наша общая кандидатура, давно уже внесенная во все наши резервы. По Власову тоже никаких проблем нет, молодой депутат, работает хорошо, энергично. Отставки Лебедева абсолютно никакой нет. Все по нашему обоюдному согласию», — уточнил лидер ЛДПР.

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) заявил на своей странице в Facebook о том, что не будет участвовать в выборах в восьмой созыв Госдумы и намерен уйти из политики. В этой связи в СМИ появилась информация, что Лебедев принял это решение из-за затяжного конфликта со своим отцом Владимиром Жириновским.