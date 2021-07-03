Явлинский впервые не будет баллотироваться в Госдуму

Политик Григорий Явлинский объявил, что впервые не будет баллотироваться в депутаты Государственной думы. Об этом сообщается в Telegram-канале XXI съезда партии «Яблоко».

«Григорий Явлинский объявил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, но примет активное участие в избирательной кампании» — говорится в сообщении.

Причины такого решения не объясняются. Других комментариев не поступало.

Ранее Явлинский опубликовал статью, в которой раскритиковал Алексея Навального. По его словам, «политическое направление Навального — это популизм и национализм».