Явлинский впервые не будет баллотироваться в Госдуму

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Григорий Явлинский на форуме молодежи — доверенных лиц Явлинского на президентских выборах 2018...
Карина Градусова/Пресс-служба партии «Яблоко»

Политик Григорий Явлинский объявил, что впервые не будет баллотироваться в депутаты Государственной думы. Об этом сообщается в Telegram-канале XXI съезда партии «Яблоко».

«Григорий Явлинский объявил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, но примет активное участие в избирательной кампании» — говорится в сообщении.

Причины такого решения не объясняются. Других комментариев не поступало.

Ранее Явлинский опубликовал статью, в которой раскритиковал Алексея Навального. По его словам, «политическое направление Навального — это популизм и национализм».