Лукашенко призвал не допустить переписывания истории ВОВ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соотечественников не допустить переписывания истории Великой Отечественной войны. Об этом он заявил в ходе выступления в мемориальном комплексе Курган Славы по случаю Дня независимости республики, сообщает «БелТА».

«Мы уже к этому привыкли, но забывать не должны, не должны заговаривать главный факт современности, что нашу историю хотят переписать, нашу Великую Победу у нас хотят отнять», – заявил глава государства.

По его словам, «нет более ценного и дорогого подарка», чем победа в Великой Отечественной войне.

«Как говорил когда-то великий Ленин, надо задать себе вопрос: от какого наследства мы отказываемся. Тот, кто хочет забыть эту Победу, они просто безумцы. Они не думают о том, что мы можем потерять», – подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что нынешнее поколение не смогло преподнести «заблудшим» и иностранцам сущность победы и не добились, чтобы они ценили эту победу и белорусов, которые «подарили им жизнь».

«Теперь дело за вами <...> Вы никому не должны отдать нашу страну, нашу землю, потому что вы наши дети, дети нашего поколения и у некоторых уже у вас есть дети. Вы должны убедить их, что другой земли у них не будет, что это их земля, ваша земля», – обратился президент к соотечественникам.

Ранее президент России Владимир Путин направил белорусскому колеге поздравления с Днем независимости Белоруссии.