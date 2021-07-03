В Германии призвали Запад перестать считать Россию отсталой страной

Западу нельзя допустить сближения более исторически и культурно близкой к нему России с Китаем, для этого необходимо проявить к России уважение, считает немецкий обозреватель Михаэль Линденманн. Такое мнение он выразил в своей статье для журнала Die Ostschweiz.

По словам Линденманна, налаживанию диалога Запада с Россией мешает риторика мировых средств массовой информации, а также недостаток знаний о российской истории и культуре.

«В отношении России в наших широтах по-прежнему преобладает общий образ отсталой страны», – пишет автор материала.

При этом он отмечает, что на Западе никто не обращает внимания на разнообразие национальностей, религий, культур и языков, которые можно найти в самой большой стране мира. Кроме того, обозреватель напоминает о большом влиянии России на Западную Европу, о множестве российских писателей и ученых мирового класса.

«Проявить чуть больше уважения было бы более чем уместно», – подчеркивает Линденманн.

Ранее российский постоянный представитель при ЕС Владимир Чижов заявил, что у Евросоюза пока нет политической воли для нормализации отношений с Россией.