Проект нового оборонного бюджета США оказался без антироссийских санкций

В проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год (1 октября 2021 года — 30 сентября 2022 года) не были включены новые санкции против России. Черновик проекта размещен в базе данных конгресса, текст документа утвержден.

В документе упоминается запрет на сотрудничество с «Рособоронэкспортом», однако эта компания давно находится под санкциями Соединенных Штатов.

Отмечается, что новый проект бюджета одобрил один из подкомитетов комитета по ассигнованиям палаты представителей США, который занимается оборонными делами.

По данным издания Politico, 13 июля документ должен рассмотреть комитет по ассигнованиям в целом, в дальнейшем — комитет по вооруженным силам палаты представителей. После проект будет вынесен на голосование палаты.

В последние годы конгрессмены часто включали санкционные меры против России в оборонный бюджет. Антироссйиские ограничения содержатся в американском оборонном бюджете на текущий финансовый год, оканчивающийся 30 сентября.

Ранее сообщалось, что комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США принял поправку, которая призвана помешать президенту Джо Байдену в приостановке санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».