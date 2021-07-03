В Раде заявили, что русские на Украине больше не будут обладать частью прав человека

Русские жители Украины не будут иметь все права человека в стране после принятия закон «о коренных народах Украины». Такое заявление сделал депутат Рады от правящей партии «Слуга народа» Олег Семинский.

Он написал об этом в Facebook, но затем удалил пост. Однако депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович опубликовал на свой странице скриншот записи.

«Сегодняшний день — трагедия для российского Кремля и украинских олигархов, а для украинцев — начало восстановления справедливости! Русские на законодательном уровне — не коренной народ, поэтому не смогут в полной мере обладать всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины. В отличие от украинцев, крымских татар, караимов и крымчаков», — написал Семинский в соцсети.