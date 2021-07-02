В США считают Черноморский регион местом битвы государств

Черноморский регион может стать местом для самых напряженных битв за господство и влияние за всю современную историю. Такую позицию представили эксперты на портале 19FortyFive.

«Нынешняя битва за влияние и господство в Черноморском регионе — самая напряженная в современной памяти. Россия активна и агрессивна, как никогда. Турция по-прежнему полна решимости быть центральной державой в регионе. Интерес Китая к региону растет», — говорится в материале.

Специалисты называют несколько причин для эскалации конкуренции и конфликтов на Черном море, в числе которых «амбиции России проецировать свою военную мощь на Европу и ее окрестности», а также важность энергетической инфраструктуры на этой территории для всех стран региона и большей части европейских государств.

Кроме того, эксперты указывают на активную политику Китая, который «развивает торговлю и инвестиции, чтобы получить дипломатические и политические рычаги влияния в регионе».

«Все четыре региона «встречаются» в Черном море. Возможно, он не станет морским узлом, но порты Черного моря — в частности, Констанца, которая является наиболее важной с учетом ее торговых возможностей и стратегических важностей — принимали некоторые из самых важных учений НАТО в регионе. Это свидетельствует о том, что Черное море станет «сердцем» евразийского континента в ближайшие годы», — полагают эксперты.

Ранее контр-адмирал Владимир Захаров в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что имеющихся сил и средств Черноморского флота достаточно для отражения агрессии НАТО. При этом, подчеркнул он, Россия считает применение оружия началом войны.