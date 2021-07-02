Захарова иронично ответила Зеленскому на слова о русских и украинцах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, напомнив, что он сам заявлял о единстве русских и украинцев.

Захарова привела интервью президента донецкой «Муниципальной газете» от 18 апреля 2014 года, где политик сказал: «Мы (русские и украинцы – ред.) один народ».

«В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: «Мы же не идиоты!» Очевидно, за семь лет многое изменилось», — написала Захарова.

30 июня президент Владимир Путин во время «Прямой линии» отметил, что «украинцы и русские — это вообще один народ». А также пообещал, что напишет отдельную статью по поводу единства народов Украины и России.

В ответ на это Зеленский заявил, что русские и украинцы не являются одним народом. По словам Зеленского, если бы две нации действительно были одним народом, «в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг».