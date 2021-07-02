Додон предупредил о «больших катаклизмах» после новых выборов

Если будущие депутаты не договорятся о создании правительства в Молдавии, то будут необходимы повторные парламентские выборы, что чревато «большими катаклизмами». Об этом заявил экс-президент республики, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон, сообщает РИА «Новости».

По его словам, ответственность за возможный новый виток политического кризиса ляжет на президента страны Майю Санду. Политик подчеркнул, что в этих условиях новые выборы «полностью обвалят рейтинг президента и правых партий, который уже катится».

«Я не уверен, что кто-то рискнет опять блокировать процесс создания функционирования парламентского большинства и правительства, это чревато очень серьезными последствиями, катаклизмами», — сказал он.

Ранее Додон сообщал о попытках Запада вмешаться в предстоящие парламентские выборы в стране. По его словам, попытки вмешательства наблюдаются не только через дипломатов, но и через «тысячи неправительственных организаций».

В апреле текущего года президент Молдавии Майя Санду распустила оппозиционный парламент и назначила новые выборы на 11 июля.