Сын Маленкова рассказал как Хрущев ползал на коленях перед Сталиным

Ученый-биофизик, доктор биологических наук, профессор Андрей Маленков, который также является сыном председателя Совета министров СССР Георгия Маленкова, рассказал о том, как шла борьба за власть и статус «наследника» Иосифа Сталина, упомянув эпизод, при котором Никите Хрущеву пришлось ползать на коленях перед своим предшественником, сообщает «Лента.ру».

Ситуация возникла в тот момент, когда сын Никиты Хрущева, военный летчик Леонид Хрущев, осенью 1942 года в пьяном состоянии застрелил другого офицера, играя в «Вильгельма Телля» (стрельба по предметам, установленным на голове) и используя вместо арбалета пистолет.

«За такое полагался расстрел. Хрущев приехал к Сталину и ползал на коленях. Причем это был уже второй случай — первый ему простили», — рассказал Андрей Маленков.

Он отметил, что развенчание Хрущевым «культа личности» Сталина на XX съезде КПСС является местью за своего сына, который по официальной версии погиб в бою в 1943 году, а по неофициальной — перелетел к немцам, стал сотрудничать с ними, был вывезен группой оперативников СМЕРШ в Москву и казнен здесь.

Георгий Маленков, с 1953 по 1955 год возглавлял Совет Министров СССР, и воспринимался как один из самых вероятных «наследников» Иосифа Сталина. Он проиграл борьбу за власть Хрущеву, который в 1957 году организовал следствие по делу о антипартийной группы в составе «Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова». Маленков был выгнан из партии и лишен всех своих должностей.